Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in testa, balzo in avanti della Fiorentina

Dopo il pareggio a reti bianche fra Udinese e Verona, si sono concluse anche le gare iniziate alle 15.00. La Juventus batte il Brescia 2-0 e si riporta in testa alla classifica in attesa della sfida di questa sera fra Lazio e Inter. Manita della Fiorentina nello scontro diretto con la Sampdoria, con i viola che fanno un bel balzo in avanti nella corsa per la salvezza. Vince anche il Parma che aggancia il Verona a quota 35 punti: i Ducali sono in lotta per l'Europa.

Juventus 57

Inter 54*

Lazio 53*

Atalanta 45

Roma 39

Verona 35

Parma 35

Bologna 33

Milan 32*

Cagliari 32*

Napoli 30*

Sassuolo 29

Fiorentina 28

Torino 27*

Udinese 26

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

SPAL 15

*una partita in meno