Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta blinda ulteriormente il quarto posto

L'Atalanta demolisce il Lecce e blinda ulteriormente il quarto posto in classifica, adesso a +6 sulla Roma. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime due gare in programma per questo 26° turno e di tutti i recuperi degli ultimi due week-end:

Lazio 62 (+)

Juventus 60

Inter 54 (-)

Atalanta 48

Roma 42

Napoli 39 (+)

Milan 36

Verona 35 (-)

Parma 35 (-)

Bologna 34 (+)

Cagliari 32 (-)

Sassuolo 29 (-)

Fiorentina 29

Udinese 27

Torino 27

Lecce 25 (+)

Sampdoria 23 (-)

Genoa 22

Brescia 16

SPAL 15

(+) 26 partite giocate

(-) 24 partite giocate

Senza (+) né (-) 25 partite giocate