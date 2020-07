Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta mette la freccia e vola al secondo posto

Sempre più nella storia, sempre più lanciata verso traguardi inimmaginabili, l'Atalanta supera l'Inter al secondo posto della classifica grazie al 18esimo gol stagione di Muriel, che basta per battere il Bologna di Mihajlovic. In attesa della riposta della squadra di Conte, Gasperini, espulso peraltro, si gode l'ennesima serata magica di una stagione da incorniciare. La Juve prima in classifica, a tre turni dal termine (quattro per i bianconeri), dista sei punti. Di seguito la classifica aggiornata dopo la gare di Bergamo:

Juventus 80

Atalanta 74*

Inter 72



Lazio 69

Roma 58

Milan 56

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43*

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19

*una gara in più