© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la classifica aggiornata dopo le gare giocate oggi pomeriggio in Serie A. Successo importante per l’Atalanta che batte in rimonta la SPAL e si porta al quarto posto assieme a Roma e Lazio. Vittoria salvezza per il Frosinone sul campo della Sampdoria, mentre il Torino batte l’Udinese. Ecco la classifica nel dettaglio:

Juventus 60*

Napoli 52

Inter 43

Atalanta 38

Roma 38

Lazio 38

Milan 36*

Torino 34

Sampdoria 33

Fiorentina 32

Sassuolo 30*

Parma 29

Genoa 25

SPAL 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli 18

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo 9 (-3)

* Una partita in meno