Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia il Napoli

L’Inter riprende la marcia, vincendo per 3-0 contro il Frosinone e lasciandosi alle spalle il brutto ko contro l’Atalanta. Grazie a questa vittoria, i nerazzurri si portano a 28 punti in classifica, raggiungendo momentaneamente il Napoli al secondo posto. Il Frosinone resta invece penultimo in classifica con 7 punti. Di seguito la classifica aggiornata dopo i tre anticipi di oggi.

**Juventus 37

Napoli 28

** Inter 28

Lazio 22

Milan 21

**Roma 19

Sassuolo 19

Atalanta 18

Parma 17

Fiorentina 17

Torino 17

Sampdoria 15

Cagliari 14

Genoa 14

**SPAL 13

**Udinese 12

Bologna 10

Empoli 9

**Frosinone 7

*ChievoVerona 0

*=Tre punti di penalizzazione

**=Una partita in più