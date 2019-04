© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter allunga sul Milan nella lotta al terzo posto grazie al poker rifilato al Genoa in trasferta. La Lazio, invece, perde l'occasione di avvicinarsi ai rossoneri ed esce sconfitto sul campo della SPAL, che conquista tre punti importantissimi e allunga di nuovo su Empoli e Bologna. Il Torino vince lo scontro diretto per l'Europa con la Samp e aggancia Roma (fermata sul 2-2 dalla Fiorentina) e Atalanta. Prima vittoria interna per il Frosinone, che batte il Parma con un rigore al 104' e inguaia i ducali.

Juventus 81

Napoli 63

Inter 56

Milan 52

Lazio 48 *

Atalanta 48 *

Roma 48

Torino 48

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Genoa 33

Cagliari 33

Parma 33

Sassuolo 32 *

SPAL 32

Udinese 29 *

Empoli 28

Bologna 27 *

Frosinone 20

Chievo 11 *

* una partita in meno