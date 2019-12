Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter ora fa il tifo per la Lazio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il pari dell'Inter contro la Roma permette alla Juventus di controsorpassare i nerazzurri in caso di vittoria domani sera all'"Olimpico" contro la Lazio, che però viene da un momento di forma smagliante: 6 vittorie consecutive. Roma che scalza momentaneamente il Cagliari dal quarto posto, ultimo utile per l'accesso in Champions League. Di seguito il programma e la classifica aggiornata:

Stasera

INTER-ROMA 0-0

Domani

ATALANTA-HELLAS VERONA ore 15

UDINESE-NAPOLI ore 18

LAZIO-JUVENTUS ore 20.45

Domenica

LECCE-GENOA ore 12.30

SASSUOLO-CAGLIARI ore 15

SPAL-BRESCIA ore 15

TORINO-FIORENTINA ore 15

SAMPDORIA-PARMA ore 18

BOLOGNA-MILAN ore 20.45

Classifica

Inter 38

Juventus 36

Lazio 30

Roma 29

Cagliari 28

Atalanta 25

Napoli 20

Hellas Verona 18

Parma 18

Torino 17

Milan 17

Bologna 16

Fiorentina 16

Sassuolo 14

Lecce 14

Udinese 14

Sampdoria 12

Genoa 10

SPAL 9

Brescia 7