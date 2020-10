Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter ora rischia di scivolare a -5 dalla vetta

Mezzo passo falso per l’Inter, che a San Siro agguanta solo in pieno recupero il 2-2 contro il Parma. I nerazzurri rischiano ora di perdere contatto con la vetta della classifica: attualmente la squadra di Antonio Conte è quinta con 11 punti, due in meno della capolista Milan, distacco che potrebbe diventare di cinque unità se i rossoneri dovessero vincere la loro gara contro l'Udinese. Il Parma sale invece a quota 5 punti, rimanendo comunque in una zona a rischio. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 13

Atalanta 12*

Napoli 11

Sassuolo 11

Inter 11*

Juventus 9

Sampdoria 9

Verona 8

Roma 8

Fiorentina 7

Cagliari 7

Lazio 7

Benevento 6

Spezia 5

Parma 5

Genoa 4**

Bologna 3

Udinese 5

Torino 1**

Crotone 1*

* = Una gara in più

** Una gara in meno.