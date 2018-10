Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter si porta al terzo posto in solitaria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Concluso da qualche minuto il posticipo della domenica sera di Serie A, nonché ultima gara dell'8^ giornata che ha regalato un successo molto importante per quanto riguarda l'Inter, e in maniera particolare per la sua situazione di classifica. I nerazzurri hanno infatti avuto la meglio per 1-2 in quel del Mazza di Ferrara, casa di un'ostica e combattiva SPAL, che ha dato filo da torcere fino in fondo, prendendo tre punti fondamentali per agganciare il terzo posto della graduatoria in solitaria. Di seguito ecco dunque la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.

Classifica

Juventus 24

Napoli 18

Inter 16

Lazio 15

Sampdoria e Roma 14

Fiorentina, Sassuolo e Parma 13

Milan*, Torino e Genoa* 12

Cagliari e SPAL 9

Udinese 8

Bologna 7

Atalanta 6

Empoli 5

Frosinone 1

Chievo -1 (-3 di penalità)

*= una partita in meno