Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina stecca, risale il Milan. Napoli agganciato

Il Milan risale la classifica e aggancia il Napoli a quota 39 grazie al successo di Lecce, che dà fiducia alla formazione di Pioli, peraltro priva di Ibrahimovic e guidata dal talento di Calhanoglu. Per i giallorossi invece uno stop pesante, che dà modo al Genoa di staccare la truppa di Liverani in graduatoria. Pari inatteso anche per la Fiorentina, bloccata dal Brescia in casa, con le Rondinelle passate anche in vantaggio al Franchi. Non è servito dunque il rientro dal primo minuto di Ribery. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 63

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 39

Milan 39

Verona 38

Parma 36

Bologna 34

Sassuolo 32

Cagliari 32

Fiorentina 31

Udinese 28

Torino 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 17