Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus resta a +6 su Napoli e Inter

Juventus batte Cagliari 3-1: Dybala porta in vantaggio i bianconeri, Joao Pedro pareggia e l'autogol di Bradaric vale i tre punti. Nel finale Cuadrado arrotonda il punteggio. Tre gol, tre punti, +6 su Inter e Napoli: il sabato sera della Juventus è quello che ci si aspettava. I...

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: out Cristante, c'è Zaniolo

Tifosi a Zhang, ama l'Inter come noi

Chievo, i convocati di Ventura per il Sassuolo. Hetemaj c'è

Il doppio ex Rosi: "Fiorentina da Europa League, Roma indebolita"

Sampdoria, i convocati per il Torino: recuperano Murru e Defrel

P. Sousa torna al Franchi per Fiorentina-Roma: "Felice di essere qui"

Sassuolo, i convocati per il Chievo: out Babacar, Boga e Bourabia

Le pagelle del Benevento - Billong attento, Coda non basta

402 gol in campionato: CR7 premiato da Agnelli prima di Juve-Cagliari

David Beckham: "Momento di cambiamento per il Real Madrid"

Juve-Cagliari, il gol di Dybala il secondo più veloce dei bianconeri in A

Bosco: "Benatia non convince. Barella? Il problema è il costo"

La Juventus ha ripreso a marciare battendo per 3-1 il Cagliari. Grazie a questa vittoria i bianconeri conservano il margine su Napoli e Inter, restando dunque a +6 sulle due inseguitrici. Di seguito la classifica dopo gli anticipi del sabato.

