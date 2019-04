© foto di www.imagephotoagency.it

Il solito Kean, l'ennesima vittoria. La Juventus ribalta il risultato nell'anticipo contro il Milan e raggiunge quota 84 punti in classifica, con un vantaggio di 21 lunghezze sul Napoli seppur con una partita in più. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle prossime gare del 31° turno:

Juventus 84

Napoli 63

Inter 56

Milan 52

Atalanta 51

Torino 49*

Lazio 48**

Roma 48

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Sassuolo 35

Parma 34*

Genoa 33

Cagliari 33

SPAL 32

Udinese 29**

Empoli 28

Bologna 27

Frosinone 20

Chievo 11

* Una partita in più

** Una partita in meno