Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus vola, Inter sempre terza

Si sono giocati oggi due anticipi relativi alla sedicesima giornata della Serie A. Nel pomeriggio l’Inter ha piegato l’Udinese, tenendosi ben salda al terzo posto in classifica e portandosi a quota 32 punti. La Juventus, invece, in serata ha battuto il Torino nel derby, proseguendo la propria fuga in vetta alla classifica. 46 i punti in classifica dei bianconeri. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 46*, Napoli 35, Inter, 32*, Milan 26, Lazio 25, Torino 22*, Atalanta 21, Parma 21, Roma 21, Sassuolo 21, Sampdoria 20, Fiorentina 19, Cagliari 17, Genoa 16, Empoli 16, Udinese 13*. Bologna 11, Frosinone 8, Chievo Verona 3 (-3).