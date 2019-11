Si sono concluse le gare giocate oggi pomeriggio e valide per la 12esima giornata della Serie A. Vince la Lazio in casa contro il Lecce, con i biancocelesti che agganciano così il Cagliari al terzo posto in classifica. L’Atalanta non va oltre lo 0-0 in casa della Samp e perde l’occasione per emulare la Lazio. Un punticino a testa anche per Udinese e Spal, 0-0 alla Dacia Arena. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 31

Juventus 29*

Lazio 24

Cagliari 24

Roma 22*

Atalanta 22

Napoli 19

Fiorentina 16

Verona 15

Parma 14*

Torino 14

Udinese 14

Sassuolo 13*

Milan 13*

Bologna 12

Lecce 10

Genoa 9

Sampdoria 9

Spal 8

Brescia 7*

* = Una partita in meno.