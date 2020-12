Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio raggiunge momentaneamente Napoli, Juve e Roma

Successo importantissimo e sofferto per la Lazio, che vince a Cesena contro lo Spezia per 2-1 e conquista tre punti fondamentali per risalire in classifica. Immobile e Milinkovic-Savic condannano gli Aquilotti, ancora una volta autori di una grande prestazione. Alla squadra di Italiano non basta la rete di Nzola nella ripresa. Ecco la classifica aggiornata:

Milan 23

Inter 18

Sassuolo 18

Juventus 17

Napoli 17

Roma 17

Lazio 17*

Hellas Verona 15

Atalanta 14

Bologna 12

Sampdoria 11

Cagliari 11

Udinese 10

Spezia 10*

Benevento 10

Parma 9

Fiorentina 8

Torino 6

Genoa 5

Crotone 2

* una partita in più

Napoli 1 punto di penalizzazione