© foto di Federico Gaetano

La Lazio sbanca San Siro dopo 30 anni e ottiene la sua terza vittoria consecutiva in campionato, raggiungendo così Atalanta e Cagliari a quota 21 punti in classifica. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa dell'ultima gara dell'11° turno (domani SPAL-Samp):

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Lazio 21

Atalanta 21

Cagliari 21

Napoli 18

Fiorentina 16

Verona 15

Parma 14

Milan 13

Udinese 13

Bologna 12

Torino 11

Sassuolo 10*

Lecce 10

Genoa 8

Brescia 7*

SPAL 7*

Sampdoria 5*

* Una partita in meno