© foto di Federico De Luca

Poker interno per il Lecce, che vince la sua prima partita in stagione tra le mura amiche ed amplifica ulteriormente la crisi di un Torino sembrato decisamente alle corde. I salentini rimangono al quartultimo posto della classifica, l'ultimo buono per la permanenza in Serie A, ma il gap sulla zona rossa aumenta a tre punti. Rimangono invece a 27, nel centro della classifica nonostante le difficoltà, i granata. Di seguito la graduatoria completa dopo il match domenicale delle 18.

Juventus 54

Lazio 49*

Inter 48*

Atalanta 39

Roma 39

Cagliari 32

Parma 32

Milan 32

Bologna 30

Verona 30*

Torino 27

Napoli 27*

Sassuolo 26

Fiorentina 25

Udinese 24*

Sampdoria 20*

Lecce 19

Genoa 16

SPAL 15

Brescia 15

* Una partita in meno