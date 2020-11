Serie A, la classifica aggiornata: Milan sempre più primo in solitaria, Udinese in acque pericolose

Vittoria importante del Milan, che per imporsi a Udine si aggrappa a Ibrahimovic e riesce alla fine a spuntarla di misura nei confronti dei friulani. Con questo successo, in attesa delle altre, rossoneri sempre più primi, con al momento ben quattro punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, l'Atalanta: la squadra di Pioli conduce con 16 punti in sei partite. Rimane invece ferma a quota tre, in zona retrocessione, l'Udinese.

Milan 16*

Atalanta 12*

Napoli 11

Sassuolo 11

Inter 11*

Juventus 9

Sampdoria 9

Verona 8

Roma 8

Fiorentina 7

Cagliari 7*

Lazio 7

Benevento 6

Bologna 6*

Spezia 5

Parma 5

Genoa 4**

Udinese 3*

Torino 1**

Crotone 1*

* = Una gara in più

** Una gara in meno