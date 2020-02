vedi letture

Serie A, la classifica aggiornata: Milan sesto con Hellas e Parma. Il Torino ora rischia

Basta un gol di Ante Rebic al Milan per portare a casa tre punti contro un Torino generoso ma poco incisivo in avanti. La squadra di Pioli coglie un successo meritato e riprende la sua scalata in classifica, raggiungendo Parma ed Hellas al sesto posto, a quattro lunghezze dalla Roma. Per i granata è notte fonda: quinta sconfitta consecutiva, ora la zona retrocessione è distante solo cinque lunghezze.

Juventus 57

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 45

Roma 39

Milan 35

Verona 35

Parma 35

Bologna 33

Napoli 33

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 28

Torino 27

Udinese 26

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

SPAL 15