Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -3 dalla Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara non sbagliata da parte del Napoli, che si impone in rimonta in casa del Genoa e si porta a -3 dalla Juventus e +3 sull’Inter, che giocheranno domani. Vittoria importante anche per il Parma sul Torino, 2-2 tra Spal e Cagliari. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 31

Napoli 28*

Inter 25

Milan 21

Lazio 21

Sassuolo 18

Parma 17*

Fiorentina 17*

Torino 17*

Roma 16

Sampdoria 15

Atalanta 15

Cagliari 14*

Genoa 14*

Spal 13*

Bologna 9

Udinese 9

Frosinone 7*

Empoli 6

Chievo Verona -1

* = Una partita in più.