Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ancora vivo, harakiri Inter

Il Napoli è ancora vivo. Grazie alla vittoria in rimonta sul Chievo, gli azzurri restano in scia del Napoli a -4. Brutto tonfo dell’Inter che perde a Torino: niente sorpasso sulla Roma e rischio di venire superati stasera dalla Lazio. In zona salvezza successi importanti di Crotone e Verona contro Bologna e Cagliari. Ecco la classifica aggiornata.

Juventus 81, Napoli 77, Roma 60, Inter 59, Lazio 57*, Milan 51*, Fiorentina 50, Atalanta 48, Sampdoria 48, Torino 45, Bologna 35, Genoa 35, Udinese 33*, Chievo Verona 29, Sassuolo 29*, Cagliari 29, Spal 27, Crotone 27, Hellas Verona 25, Benevento 13.

* = una partita in meno