Serie A, la classifica aggiornata: Napoli, Juve a +4, Viola in corsa per l'EL

Brusco arresto in classifica per il Napoli dopo la sonora sconfitta di Firenze. Azzurri battuti 3-0 dalla Fiorentina nel primo posticipo domenicale di Serie A e Scudetto che si allontana per gli uomini di Sarri, adesso a quattro punti dalla capolista Juventus. I viola invece rimangono in scia ad Atalanta, Sampdoria e Milan nella corsa all'Europa League. Di seguito ecco la classifica aggiornata della Serie A, in attesa dell'ultimo posticipo, quello di stasera alle 20,45 tra Torino e Lazio:

Juventus 88

Napoli 84

Roma 70

Lazio 67*

Inter 66

Atalanta 58

Milan 57

Sampdoria 55

Fiorentina 54

Torino 47*

Genoa 41

Bologna 39

Sassuolo 37

Udinese 34

Crotone 34

Cagliari 33

SPAL 32

Chievo 31

Verona 25

Benevento 17

* Una partita in meno