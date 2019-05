© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa riacciuffa in extremis la Roma, sbagliando pure il rigore del possibile 2-1, e ottiene così un punto prezioso in chiave salvezza, oltre a impedire ai giallorossi di riavvicinarsi all'Atalanta nella lotta Champions. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa di Napoli-Cagliari (fischio d'inizio stasera alle 20:30) e Milan-Bologna (domani sera):

Juventus 89 (Scudetto)

Napoli 70*

Inter 63

Atalanta 62

Roma 59

Torino 57

Milan 56*

Lazio 55

Sampdoria 49

Sassuolo 42

SPAL 42

Cagliari 40*

Fiorentina 40

Parma 38

Bologna 37*

Genoa 36

Udinese 34

Empoli 32

Frosinone 24 (retrocesso)

Chievo 15 (retrocesso)

* Una partita in meno