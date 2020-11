Serie A, la classifica aggiornata: prima vittoria per il Torino che lascia l'ultimo posto

Vittoria esterna del Torino nel recupero della terza giornata di Serie A contro il Genoa, per il primo successo in campionato per la formazione di Marco Giampaolo. Grazie a questi tre punti, conquistati con lo 1-2 firmato dalla rete di Lukic, dall'autogol di Pellegrini e dalla rete nel finale di Scamacca, i granata lasciano l'ultimo posto in classifica, occupato adesso dal Crotone, portandosi a quota quattro. Di seguito la graduatoria aggiornata:

Milan 16

Sassuolo 14

Juventus 12

Atalanta 12

Napoli 11*

Inter 11

Roma 11

Verona 11

Lazio 10

Sampdoria 10

Fiorentina 7

Cagliari 7

Benevento 6

Bologna 6

Parma 5

Spezia 5

Genoa 5

Torino 4

Udinese 3

Crotone 1

* = Un punto di penalizzazione