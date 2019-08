Serie A, la classifica aggiornata: primi tre punti per Juventus e Napoli

© foto di Federico De Luca 2019

Sono andati in archivio gli anticipi della prima giornata di Serie A. Vittorie sofferte per Juventus e Napoli, che hanno messo in cascina i primi tre punti del campionato battendo Parma e Fiorentina. Di seguito la classifica parziale aggiornata dopo le prime due sfide.

Napoli 3 *

Juventus 3 *

Brescia 0

Lecce 0

Bologna 0

Genoa 0

Udinese 0

Sassuolo 0

Spal 0

Roma 0

Inter 0

Milan 0

Sampdoria 0

Atalanta 0

Lazio 0

Cagliari 0

Torino 0

Verona 0

Fiorentina 0 *

Parma 0 *

* = Una partita in più