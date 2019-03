© foto di www.imagephotoagency.it

Questa la classifica aggiornata della Serie A dopo le gare giocate oggi alle 15:00. Brutto tracollo della Roma in zona Champions, con i giallorossi che ora si trovano al sesto posto con alle spalle una Lazio che ha due gare da recuperare (una stasera contro l’Inter. Il Napoli si riporta a -15 dalla Juventus, mentre Fiorentina e Torino si dividono la posta in palio perdendo un’occasione di insidiare la zona coppe. In coda importante vittoria salvezza della SPAL a Frosinone.

Classifica

Juventus 78

Napoli 63

Inter 53*

Milan 51

Atalanta 48

Roma 47

Lazio 45**

Torino 45

Sampdoria 42

Fiorentina 38

Parma 33

Genoa 33

Cagliari 33

Sassuolo 32*

SPAL 29

Udinese 28*

Empoli 25

Bologna 24*

Frosinone 17

ChievoVerona 11

* = Una gara in meno

** = Due gare in meno