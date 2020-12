Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Sassuolo sempre lì, Parma a +4 sul Torino

vedi letture

Due pareggi ed una partita non giocata: questi i verdetti delle partite domenicali delle 15 in Serie A, dalle quali non è scaturito nemmeno un gol. Non si fanno male, e non si sorpassano nelle zone europee, Roma e Sassuolo, e lo stesso fanno Parma e Benevento per quanto riguarda la zona salvezza. Rinviata a data da destinarsi, invece, Udinese-Atalanta: di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo le partite domenicali delle 15 nella 10^ giornata di Serie A.

Milan* 23

Inter 21

Juventus 20

Sassuolo 19

Roma 18

Napoli* 17

Lazio 17

Verona 16

Atalanta* 14

Bologna 12

Cagliari 12

Sampdoria* 11

Benevento 11

Udinese* 10

Spezia 10

Parma 10

Fiorentina* 8

Torino 6

Genoa* 5

Crotone* 2

*= una partita in meno