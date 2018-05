Serie A, la classifica aggiornata: Roma terza da sola, rischia il Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa anche l'ultima partita della 36^ giornata di Serie A. La Roma vince 0-1 a Cagliari e rilancia le proprie ambizioni nella corsa Champions League, che vede attualmente i giallorossi stabilmente dentro, visto il terzo posto attuale con 2 punti sulla Lazio e 4 sull'Inter. Per i sardi invece si complica la lotta per non retrocedere: ad oggi la compagine di Lopez sarebbe infatti retrocessa ma ha ancora 180' a sua disposizione per provare a ribaltare la situazione. Questa la classifica completa a due gare dalla conclusione del campionato:

Juventus 91

Napoli 85

Roma 73

Lazio 71

Inter 69

Milan 60

Atalanta 59

Fiorentina 57

Sampdoria 55

Torino 48

Genoa 41

Sassuolo 40

Bologna 39

SPAL 35

Udinese 34

Crotone 34

Chievo 34

Cagliari 33

Verona 25 Retrocesso in Serie B

Benevento 17 Retrocesso in Serie B