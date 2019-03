© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti i temi di classifica emersi dalle prime partite di questa domenica che dà vita alla 26^ giornata di Serie A. Se dopo l'ora di pranzo infatti il Torino ha agganciato la zona Europa, la Sampdoria non ha perso terreno ed è rimasta a -2 dai granata, una posizione sotto aspettando la gara delle 18 tra Atalanta e Fiorentina. Tanto anche per quanto riguarda la zona retrocessione: vittoria d'oro dell'Udinese, che battendo il Bologna si porta a +7 dalla zona retrocessione occupata proprio dai felsinei. Un punto per Frosinone e Genoa.

Juventus* 69

Napoli* 56

Milan 48

Inter 47

Roma 44

Lazio* 41

Torino 41

Sampdoria 39

Atalanta* 38

Fiorentina* 36

Sassuolo 31

Genoa 30

Parma 30

Cagliari 27

Udinese* 25

SPAL 23

Empoli 22

Bologna 18

Frosinone 17

Chievo 10 (-3)

*= una partita in meno