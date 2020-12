Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo momentaneamente al 2° posto. Benevento fermo a 11

Il Sassuolo batte il Benevento 1-0 nell'anticipo dell'11^ giornata di Serie A. Gara di sofferenza per i neroverdi, che passano all’8’ con Berardi su rigore ma restano in dieci dal 49’ per l’espulsione di Haraslin (brutto fallo su Letizia). L’assedio dei sanniti con l’uomo in più, però, è inconcludente: la squadra di De Zerbi ritrova vittoria e momentaneo secondo posto, a quella di Filippo Inzaghi restano solo i rimpianti.

Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 26

Sassuolo** 22

Inter 21

Napoli 20

Juventus 20

Roma 18

Lazio 17

Verona 16

Atalanta* 14

Bologna 12

Cagliari 12

Sampdoria 11

Benevento** 11

Udinese* 10

Spezia 10

Parma 10

Fiorentina 9

Torino 6

Genoa 6

Crotone 2

**= una gara in più

*= una partita in meno

Napoli 1 punto di penalizzazione.