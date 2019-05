© foto di Federico Gaetano

Questa la classifica di Serie A dopo i primi tre anticipi della 37esima giornata. Udinese e Cagliari sono matematicamente salve (i friulani grazie alla classifica avulsa). Si complica la corsa Champions per la Roma, che con il pareggio sul campo di Sassuolo si porta a 63 punti, due punti in meno dell'Atalanta. La Dea, quarta in classifica, deve ancora giocare due partite. Di seguito la classifica aggiornata

Juventus 89 (Campione)

Napoli 76

Inter 66

Atalanta 65

Roma 63*

Milan 62

Torino 60

Lazio 58

Sampdoria 49

Sassuolo 43*

SPAL 42 *

Cagliari 41 *

Fiorentina 40

Bologna 40

Udinese 40 *

Parma 38

Genoa 37 *

Empoli 35

Frosinone 24 (Retrocesso)

Chievo 15 (-3, retrocesso)

*una partita in più