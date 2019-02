Serie A, la classifica aggiornata: solo un punto per Napoli e Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo un pareggio per 0-0 nel match tra Fiorentina e Napoli. Un’occasione persa soprattutto per gli azzurri che non riescono a mettere pressione alla Juventus. Gli azzurri salgono a quota 52, a meno 8 dalla Juventus. La Fiorentina resta nona in classifica con 32 punti.

Juventus 60

Napoli 52*

Inter 40

Roma 38*

Lazio 38*

Milan 36

Atalanta 35

Sampdoria 33

Fiorentina 32*

Torino 31

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 24

SPAL 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli 18

Bologna 17

Frosinone 13*

Chievo 9*

* Una partita in più