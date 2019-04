© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra occasione persa per la Lazio in chiave lotta alla Champions: sconfitta per 2-1 all'Olimpico contro il Chievo già retrocesso per la formazione di Simone Inzaghi. Attualmente i biancocelesti sarebbero fuori anche dall'Europa League. Punti importantissimi anche per la SPAL che ha sbancato il Castellani e ha ipotecato la salvezza, inguaiando e non poco l'Empoli. In attesa delle ultime tre partite della trentatreesima giornata questa la classifica aggiornata.

Juventus 84*

Napoli 67*

Inter 60*

Milan 56

Roma 54*

Torino 53

Atalanta 53*

Lazio 52

Sampdoria 48

Fiorentina 40*

Cagliari 40

Sassuolo 38

SPAL 38

Parma 36

Genoa 34

Bologna 34

Udinese 33

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 14

* una partita in meno