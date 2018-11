Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa per Samp e Genoa

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Cuneo, Scazzola: "Gara difficile per via delle tante assenze"

Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Catanzaro, pari per il Rende

Capuano assicura: "Io alla Casertana? Al momento non c'è nulla"

Rimini, Acori: "V. Verona in forma, ma anche noi siamo in crescita"

Paganese, De Sanzo: "Lodevole il carattere, ma in futuro pretendo di più"

Piacenza, Franzini: "Novanta minuti per cancellare la gara di Pistoia"

Novara, Ludi: "Per il Gozzano è la Partita. Ma anche per noi"

Monopoli, Scienza: "Entrambe le squadre non hanno ma mollato"

Viterbese, ag.Molinaro: “Felice per l’esordio, avanti così”

Serie C, gruppo A. I risultati del pomeriggio: continua il sogno Carrarese

Serie C, gruppo B. I risultati del pomeriggio: la Fermana cade a Pesaro

Serie C, gruppo A: l'Alessandria è in crisi. E il Cuneo passeggia 0-3

Serie C, gruppo B. Le gare delle 18,30: pareggio tra Monza e Imolese

Juventus 37; Napoli 29; Inter 28; Lazio 23; Milan 22; Parma 20; Roma, Sassuolo 19; Atalanta, Fiorentina 18; Torino * 17; Sampdoria 16; Genoa 15, Cagliari * 14; Spal 13; Udinese, Empoli 12; Bologna 11; Frosinone 7; Chievo 1. *una partita in meno.

