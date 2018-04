Serie A, la classifica aggiornata: vincono Milan e Atalanta, colpaccio Spal

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Si sono concluse le gare del pomeriggio, valide per la 35a giornata della Serie A. Successi importanti in chiave Europa League per Atalanta e Milan contro Genoa e Bologna, con i nerazzurri che restano avanti in classifica. Tiene il passo anche la Sampdoria che batte il Cagliari. In zona salvezza arriva la vittoria fondamentale della Spal contro il Verona, mentre l’Udinese si fa riprendere nel finale da un già retrocesso Benevento.

Juventus 88

Napoli 84*

Roma 70

Lazio 67*

Inter 66

Atalanta 58

Milan 57

Sampdoria 55

Fiorentina 51*

Torino 47*

Genoa 41

Bologna 39

Sassuolo 37

Udinese 34

Crotone 34

Cagliari 33

SPAL 32

Chievo 31

Verona 25

Benevento 17

* Una partita in meno