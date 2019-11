© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre partite in programma alle ore 15 in Serie A, tutte sfide che vedevano coinvolte squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Preziosissime, in chiave salvezza, allora le vittorie ottenute da Hellas Verona e Udinese contro Brescia e Genoa, mentre Lecce e Sassuolo si accontentano di un punto ciascuna. Di seguito la classifica aggiornata.

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Cagliari 21

Atalanta 21

Lazio* 18

Napoli 18

Fiorentina* 15

Verona 15

Parma* 13

Milan* 13

Udinese 13

Bologna 12

Torino 11

Sassuolo* 10

Lecce 10

Genoa 8

Brescia* 7

SPAL* 7

Sampdoria* 7

*= una partita in meno