Arriva la prima sconfitta stagionale per la Juventus, che cade in casa di un’ottima Lazio. I bianconeri scivolano dunque a -2 dalla capolista Inter, che ieri ha pareggiato per 0-0 contro la Roma. Grande salto in classifica anche per la stessa Lazio, che ora si porta a -3 proprio dai bianconeri. Ecco la classifica aggiornata:

Inter 38*

Juventus 36*

Lazio 33*

Roma 29*

Cagliari 28

Atalanta 28*

Napoli 21*

Parma 18

Verona 18*

Torino 17

Milan 17

Bologna 16

Fiorentina 16

Udinese 15*

Sassuolo 14**

Lecce 14

Sampdoria 12

Genoa 10

SPAL 9

Brescia 7**

* Una partita in più

** Una partita in meno