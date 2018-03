Serie A, la classifica aggiornata: volano la Juventus e il Crotone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa del posticipo di stasera tra Inter e Napoli, la Juventus grazie alla vittoria contro l’Udinese si porta in vetta alla classifica con una gara ancora da recuperare. La Lazio riacciuffa il pareggio in extremis scontro il Cagliari e guadagna un punto, mentre in zona coppe la Sampdoria cade a sorpresa in casa del Crotone e potrebbe essere superata dal Milan. Successo importante. Risultati importanti in zona salvezza: Sassuolo e Spal non vanno oltre l’1-1, risultato che non favorisce nessuno, mentre il Crotone vola a quota 24.

Juventus 71*, Napoli 69*, Roma 56, Lazio 53, Inter 51**, Sampdoria 44*, Milan 44**, Atalanta 44**, Fiorentina 38 *, Torino 36*, Udinese 33*, Bologna 33, Genoa 30**, Chievo 25*, Cagliari 26*, Sassuolo 24*, Crotone 24*, Spal 24, Hellas Verona 27*, Benevento 10*.

* Una gara in meno

** Due gare in meno