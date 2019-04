© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta vince con il Bologna e vede la Champions League. La squadra di Gasperini, dopo il successo di questa sera, si porta a quota 51 punti, ad una sola lunghezza dal quarto posto occupato dal Milan e con tre punti di vantaggio su Lazio, Roma e Torino, anche se i biancocelesti hanno ancora una gara da recuperare.

Vince anche il Sassuolo, che fa un bel balzo in avanti in chiave salvezza. 35 punti per i neroverdi: il Bologna, terzultimo, è fermo a quota 27. Resta ultimo il Chievo con appena 11 punti: solo la matematica non condanna la squadra di Di Carlo.

Juventus 81

Napoli 63

Inter 56

Milan 52

Atalanta 51

Lazio 48 *

Roma 48

Torino 48

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Sassuolo 35

Genoa 33

Cagliari 33

Parma 33

SPAL 32

Udinese 29 *

Empoli 28

Bologna 27

Frosinone 20

Chievo 11

*una partita in meno