Serie A, la classifica: che balzo del Torino, granata sesti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono terminate le gare delle 15 e questa è come si presenta la classifica in attesa di Chievo-Lazio, in campo alle 18, di Roma-Inter, posticipo delle 20.30 e di Atalanta-Napoli, monday night.

Juventus 40, Napoli* 29, Inter* 28, Milan 25, Lazio* 23, Torino 21, Parma 20, Sassuolo 20, Roma* 19, Sampdoria 19, Atalanta* 18, Fiorentina 18, Cagliari 16, Genoa 15, SPAL 14, Empoli 13, Udinese 13, Bologna 11, Frosinone 8, ChievoVerona* 1.

Chievo: -3 di penalizzazione

* = una gara in meno