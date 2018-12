© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il successo contro la Sampdoria ha permesso alla Juventus di sfondare quota 100 punti nell'anno solare 2018. 101, per la precisione, è lo score definitivo dei bianconeri in Serie A, 14 punti in più del Napoli e 31 in più delle milanesi, che hanno fatto meglio delle romane, immediatamente dietro e con una partita in più. Juventus che ha anche il miglior attacco della Serie A (76 reti contro le 74 della Lazio e i 72 del Napoli) e la miglior difesa (sole 20 reti incassate). Escludendo le sei squadre che si sono divise fra Serie A e B la peggiore di tutte è il Bologna: meno vittorie di tutte (6, come il Chievo) e più sconfitte di tutte (22, come l'Udinese).

Punti nel 2018

101 JUVENTUS

87 NAPOLI

70 INTER

70 MILAN

68 ROMA (**)

67 LAZIO (**)

61 ATALANTA

56 TORINO

56 FIORENTINA

53 SAMPDORIA (**)

47 SASSUOLO

43 GENOA

40 SPAL

39 CAGLIARI

31 UDINESE (**)

30 CHIEVOVERONA

28 BOLOGNA

25 PARMA (*)

20 CROTONE (*)

17 BENEVENTO (*)

16 EMPOLI (*)

12 HELLAS VERONA (*)

10 FROSINONE (*)

(*) Mezza stagione in Serie B

(**) Una partita in più