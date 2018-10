Serie A, la classifica dopo 10 giornate. Inter seconda, Frosinone in ripresa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una giornata di campionato, la decima, che ha regalato risultati importanti sia nella parte alta che in zona retrocessione. Non ultimo il successo dell'Inter in casa della Lazio che ha proiettato i nerazzurri al secondo posto al pari del Napoli, 6 punti sotto la Juventus. La Lazio, nonostante la sconfitta, resta sola al quarto posto inseguita da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Roma e Sassuolo. In coda benissimo il Frosinone che vede la luce dopo un avvio di stagione complicatissimo. Questa la classifica completa dopo 10 giornate:

Juventus 28

Inter 22

Napoli 22

Lazio 18

Fiorentina 15

Sampdoria 15

Milan 15*

Roma 15

Sassuolo 15

Torino 14

Genoa 14*

Cagliari 13

Parma 13

Atalanta 12

SPAL 12

Udinese 9

Bologna 9

Empoli 6

Frosinone 5

Chievo -1

*Milan e Genoa una partita da recuperare