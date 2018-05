Serie A, la classifica dopo gli anticipi: Juve a +7 sul Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo importantissimo per la Juventus che questa sera ha battuto 3-1 il Bologna. Con questi tre punti, i bianconeri volano momentaneamente a +7 sul Napoli che domani sarà impegnato contro il Torino. Questa la classifica provvisoria in attesa delle gare della domenica.

Juventus* 91

Napoli 84

Roma 70

Lazio 70

Inter 66

Milan* 60

Atalanta 58

Sampdoria 55

Fiorentina 54

Torino 47

Genoa 41

Bologna* 39

Sassuolo 37

Udinese 34

Crotone 34

Cagliari 33

SPAL 32

Chievo 31

Verona* 25 Retrocesso in Serie B

Benevento 17 Retrocesso in Serie B

*una partita in più