Importantissima vittoria in chiave salvezza del Genoa, che sbanca il Castellani per 3-1 grazie a un secondo tempo autoritario e balza al tredicesimo posto in classifica con 23 punti. L'Empoli resta quartultimo e conferma il momento complicato.

Juventus 59

Napoli 48

Inter 40

Milan 35

Roma 34

Sampdoria 33

Atalanta 32

Lazio 32

Fiorentina 30

Torino 30

Sassuolo 29

Parma 28

Genoa 23

SPAL 21

Cagliari 21

Udinese 18

Empoli 17

Bologna 14

Frosinone 13

Chievo 8*

* tre punti di penalizzazione