Gianluca Caprari decide la sfida salvezza del Mazza con un gol nei minuti di recupero. Una rete pesantissima, che permette alla Sampdoria di lasciare l'ultima posizione e agguantare il Genoa in classifica, mentre la SPAL ora è in coda alla graduatoria insieme al Brescia (le Rondinelle hanno una partita in meno). Secondo successo in campionato per i blucerchiati, il primo in trasferta e il primo sotto la gestione di Claudio Ranieri.

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Atalanta 21

Cagliari 21

Lazio 21

Napoli 18

Fiorentina 16

Verona 15

Parma 14

Milan 13

Udinese 13

Bologna 12

Torino 11

Sassuolo 10*

Lecce 10

Sampdoria 8

Genoa 8

SPAL 7

Brescia 7*

* Una partita in meno