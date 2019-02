Serie A, la classifica dopo l'anticipo: Lazio a -2 dall'Inter. Empoli nei guai

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti per portarsi momentaneamente al quarto posto solitario, scavalcando il Milan e mettendo pressione all'Inter, ora distante solo due lunghezze. Il successo di misura sull'Empoli lancia una Lazio non brillantissima ma concreta, mentre inguaia i toscani, che non vincono da otto turni e potrebbero subire il sorpasso del Bologna. Ecco la classifica dopo l'anticipo della 23ma giornata:

LA CLASSIFICA

Juventus 60

Napoli 51

Inter 40

Lazio 38*

Milan 36

Atalanta 35

Roma 35

Sampdoria 33

Fiorentina 31

Torino 31

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 24

SPAL 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli 18*

Bologna 17

Frosinone 13

Chievo 9**

* una partita in più

**3 punti di penalizzazione