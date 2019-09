Serie A, la classifica dopo l'anticipo: vola il Cagliari, Genoa ancora KO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bel balzo momentaneo in classifica del Cagliari. La formazione isolana conquista tre punti battendo per 3-1 il Genoa e si issa in quarta posizione, agganciando Torino, Napoli, Atalanta e Milan. Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, che resta a quota 4, superato proprio dagli avversari di giornata.

CLASSIFICA

Inter 9

Bologna 7

Juventus 7

Torino 6

Napoli 6

Atalanta 6

Milan 6

Cagliari 6

Roma 5

Lazio 4

Hellas 4

Genoa 4

Brescia 3

Parma 3

Sassuolo 3

SPAL 3

Udinese 3

Lecce 3

Fiorentina 1

Sampdoria 0