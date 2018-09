Serie A, la classifica dopo le gare delle 15: la Lazio va, la Roma stenta

© foto di Federico Gaetano

La Lazio mette la freccia nei confronti di una Roma che ancora non riesce ad ingranare, ed anzi viene sconfitta a sorpresa sul campo del Bologna. Tre punti importanti anche per l'Udinese, che espugna il Bentegodi di Verona relegando il Chievo a correre ancora in negativo. Ecco dunque la classifica aggiornata della Serie A dopo le tre partite andate in scena oggi pomeriggio:

Juventus* 12

Napoli 12

Fiorentina 10

Sassuolo 10

Lazio 9

SPAL 9

Udinese 8

Sampdoria 7

Inter 7

Parma 7

Genoa* 6

Roma 5

Torino 5

Cagliari 5

Atalanta* 4

Milan** 4

Empoli 4

Bologna 4

Frosinone* 1

Chievo -1 (-3)

*=Una gara in meno

**=Due gare in meno