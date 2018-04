Serie A, la classifica dopo le gare delle 18: Genoa praticamente salvo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta e Inter scenderanno in campo fra pochi minuti, in una partita chiave sia per la zona Champions che per quella Europa League. Nel frattempo, però, le gare delle 18 hanno cambiato il volto della classifica di Serie A. Soprattutto per il Genoa, che con la vittoria sul Crotone raggiunge quota 38 punti: la matematica non premia ancora i rossoblù, che però possono considerarsi virtualmente salvi. Complicato il cammino dei calabresi, che ora guarderanno con grande attenzione Fiorentina-SPAL. Mezzo passo falso del Torino, che impatta 0-0 contro il Chievo: dipenderà dalle gare del weekend, ma i granata salgono soltanto a quota 46 punti e l'Europa League potrebbe essere un sogno definitivamente sfumato. Per il Chievo invece si tratta di un buon punto, anche considerato l'andamento della gara: agganciato il Sassuolo a 30 punti, in attesa del Verona i clivensi vanno a +3 sulla zona retrocessione.

La classifica

Juventus 81

Napoli 77

Roma 60

Lazio 60

Inter 59

Milan 52

Fiorentina 50

Atalanta 48

Sampdoria 48

Torino*46

Genoa* 38

Bologna 35

Udinese* 33

Cagliari* 29

Sassuolo 30

Chievo Verona* 30

SPAL 27

Crotone* 27

Hellas Verona 25

Benevento 13

*=una gara in più.

Evidenziate in grassetto le squadre impegnate alle 18