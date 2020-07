Serie A, la classifica dopo le gare delle 19.30: la Lazio raggiunge l'Atalanta, Roma a +4 sul Milan

vedi letture

Di seguito la classifica aggiornata dopo le quattro gare disputate questo pomeriggio valide per la 36esima giornata di Serie A (clicca qui per i risultati).

*Juventus 80

Inter 76

Atalanta 75

Lazio 75

Roma 64

Milan 60

Napoli 59

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 46

Parma 46

Fiorentina 43

Udinese 42

Cagliari 42

*Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24*

SPAL 20

*una gara in meno